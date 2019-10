Julia Michaels - Issues (Lyrics)

Όταν ήμουν φοιτήτρια είχα ένα φλέρτ με κάποιον που άκουγε : Axwell Λ Ingrosso Μore than you know ( δεν έμαθα ποτέ αν μου το αφιέρωνε).

Μου έσπαγε τρελά τα νεύρα αλλά ένιωθα πράγματα γι' αυτόν τότε...

εγώ από την πλευρά μου έβαζα δυνατά το τραγούδι αυτό για να το ακούει !