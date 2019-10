Sonata Arctica - Letter To Dana (return to sender) with lyrics

Καταλαβαίνω... Έγινες ίδια με τους άλλους, λοιπόν. Τα χτυπήματα που μου έριξες εσύ εδώ, τα δέχτηκα με χαρά, παρ' όλο που φέρουν την υπογραφή τους, ιδίως εκείνης της ταλαντούχας συμφοράς που σε κουτσομπολεύει πίσω από την πλάτη σου, τη στιγμή που άλλοι μιλάνε υποτιμητικά για την ιδιαιτερότητά σου.



Είναι αναφαίρετο δικαίωμά σου να είσαι όπου θες εσύ, με όποιους γουστάρεις και να κάνεις ό,τι θέλεις, με τη ζωή σου. Εγώ ήθελα να σου την ομορφύνω, όχι να σου τη χαλάσω, μα ούτε να τη χειραγωγήσω. Ακριβώς όπως ομόρφυνες εσύ τη δική μου, τότε, εκεί και με έκανες να ξεχάσω όλα τα άσχημα που είχαν συσσωρευτεί μονομιάς, να επαναπροσδιορίσω στιγμιαία ολόκληρο το νόημά της.



Να χαίρεσαι τη δουλειά σου, λοιπόν. Και τους άλλους που σε "αγαπάνε", πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτε πλέον, στη θέση που κάποτε ήταν ο πολυτιμότερος θησαυρός... Με πόνο ψυχής, η τελευταία μου λέξη, είναι η εξής: *YOU DESERVE EACH OTHER*.