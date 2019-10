Anathema - The Lost Song Part 2 ( Perfect Sense ) With Lyrics

Τι κατάλαβες;Νιώθεις ανακούφιση που το μυαλό σου με απέβαλε;Νιώθεις όμορφα;Εχεις σκεφτεί ποτέ,πόσο τυχεροί άνθρωποι υπήρξαμε εμεις οι δυο..;Εχω να σου απευθύνω το λόγο καιρό.Πάντα υπάρχουν και οι αδύναμες στιγμες.Και αυτη τώρα ειναι μια απο αυτές.

I know that you hear me...