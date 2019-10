Beth Hart - War In My Mind (Official Lyric Video)

Όταν σου είπα ότι γράφω για σένα εδώ μέσα,ποτέ μου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο θα με άφηνες...κι ότι θα επιδίωκες να μιλάμε από εδώ,αλλά δίχως να θέλεις να μου το πεις.

Εσύ ξέρεις πόσο πολύ προσπάθησα εκεί έξω και πως μ'αντιμετώπισες...Τίποτα απ'όλα αυτά δεν παραδέχθηκες όταν ήρθα και σε ρώτησα.

Και τώρα λες ότι θέλεις να με δεις,αλλά δεν μου στέλνεις ούτε ένα μηνυμα! Παρόλα αυτά,το θεωρείς όλο αυτό ως φυσιολογική συμπεριφορά;

Το να έρθω εγώ πάλι και να με ξαναφτύσεις,μην το ελπίζεις μικρό μου.

Κι ενώ ξέρεις ότι είναι στο χέρι σου,κάνεις ό,τι χειρότερο μπορείς για να το σαμποτάρεις.

Άρα;;;Πες τι προτείνεις τουλάχιστον.

Ξεκάθαρα όμως,δίχως αντιφάσεις και ασάφειες.



Παρακαλώ ν'ανέβει