GIOVANNI MARRADI " JUST FOR YOU " [CINEMATIC]

Προς τους παρεξηγημένους, μαλωμένους, χωρισμένους κτλ μια φιλική συμβουλή : έξω, στην πραγματική ζωή (και όχι από εδώ) ζητήστε να συναντήσετε τον άνθρωπο που σας απασχολεί και συζητήστε μαζί του τα θέματα που έχετε. Εδώ οι αφιερώσεις είναι ανώνυμες και αρκετοί ζείτε μέσα σε μια διαρκή αρνητική ενέργεια, μία κόλαση, θεωρώντας ότι αυτό το ανέβασε αυτός/αυτή και το άλλο το είπε αυτός/αυτή κτλ. Τρώγεστε με τα ρούχα σας αναζητώντας το "δράμα", για να τα "χώσετε" καπου και να εκτονωθείτε. Έξω, λοιπον, στην πραγματική ζωή, εκεί που μπορείτε να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ, εκεί θα βρείτε τις απαντήσεις σας. Ακόμα και αν είναι αρνητικές, αποδεχθείτε το και συνεχίστε τη ζωή σας. Δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο στα πάντα, κάποιοι μας απορρίπτουν, τι να κάνουμε ; κι εμείς απορρίπτουμε ό,τι δεν θεωρούμε κατάλληλο για εμάς. Το "Ας εκτεθώ" το ανέβασα εγώ, έτσι επειδή μου αρέσει. Απλά αυτό Χ