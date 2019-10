Joan Jett & The Blackhearts - I Hate Myself for Loving You (Official Video)

Τη γλυκούλα μου



Το αστεράκι "μου"



Δεν ήμουν εγώ που αφιέρωσε το κομμάτι από την αγαπημένη σου μπάντα, σε κάποια άλλη με δύο αρχικά (εγώ άλλωστε, γνωρίζω μόνο το ένα αρχικό σου). Δεν είμαι εγώ ο κακός ως το κόκαλο, όπως μου αφιέρωσες. Το μέρος, τη μέρα και την ώρα, τα γνωρίζεις. Θα σου μιλήσω, αν έρθεις για εμένα, όπως εγώ ήρθα για εσένα, αδιάλειπτα, εκεί. Θα σε περιμένω. Για πάντα. Εκεί. Αν έρθεις, θα τα μάθεις όλα.



Από τον D. στην J. *