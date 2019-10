Seeing You Again ~ Dan Fogelberg [ CC ]

Δεν γράφω πια εδώ,αποφάσισα πως όταν δεν σου αφήνει και ο άλλος χώρο πρέπει να αποχωρείς μέχρι να τελειώσει αυτό που νιώθεις ,αν τελειώσει μια για πάντα.Εσένα όμως θα σε αναγνώριζα.Δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις γιατί εσύ το επέλεξες,ο κάθε ένας έκανε τις επιλογές του και ούτε και εσύ ούτε και 'γω δώσαμε μία ευκαιρία ο ένας στον άλλο.Δεν θέλω να δεχτώ καμία από τις σκέψεις ή οτιδήποτε άλλο μου έρχεται για σένα στο μυαλό.Αλήθεια ή ψέμματα δεν θα σε δικαιολογήσω μέσα μου ούτε θα σε κατηγορήσω και δεν με νοιάζει τι σκέφτεσαι για μένα καλό ή κακό αν θέλεις να με καταστρέψεις ή να με προστατεύσεις,αν με αγαπάς ή με μισείς.Αυτό που ήθελες και έκανες σε μένα, από μένα, έγινε πλήρως κατανοητό μην κουράζεσαι άλλο πια.Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω,ότι πονάω όταν πονάς;Πες μου τι θέλεις πια;Τι να κάνω;Θέλω όταν μπαίνω εδώ μέσα και διαβάζω τα συναισθήματα των ανθρώπων να μην βλέπω τα δικά σου,τα δικά σου ήθελα να με κοιτάς και να μου τα λες.

Αν πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει όπως μου είπες άστο να φύγει..μην το κάνεις άλλο αυτό.









καληνύχτα life in moments