Christina Aguilera - Save Me From Myself [Official Video]

Θυμάσαι που μου το τραγουδούσες κοιτώντας με στα μάτια; :) Εχουν περάσει 6 χρόνια και ακόμα σε σκέφτομαι κάθε μέρα. Κάθε, μα κάθε, μέρα. Νόμιζες ότι είμαι ο 'ένας', αλλά εγώ δε νόμιζα ότι ήσουν η 'μία'.. Κοίτα να δεις πως τα φέρνει το κάρμα, τώρα εσύ είσαι με τον 'έναν' σου κι εγώ πλέον έχω συνειδητοποιήσει ότι ήσουν η μοναδική για εμένα.



Too late.



Δεν πειράζει. Γράφω το παράπονο μου ανώνυμα εδώ, στο site που κάποιος πρέπει επιτέλους να κλείσει την παρένθεση μετά το '(μισείς' και όλα θα πάνε καλά eventually. Or not :)



Nevermind, I'll find someone like you..