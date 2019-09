Erste Christmas Ad 2018: What would Christmas be without love?

Εξακολουθώ να χρειάζομαι, τον πολύτιμο θησαυρό που πήρες μακρυά μου. Άραγε, είχες την *ιδιοσυγκρασία* να αποκαλύψεις *εκεί* τα ψέμματά σου, τί μου έκανες και γιατί;



Το κατάλαβες και μόνη σου στην πορεία, ότι "δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω". Κι έπεσες έξω, τη φάκα την είχα δει από την αρχή, από την πρώτη μέρα κιόλας.



Ας υπάρξει για μια και μοναδική φορά, μια όμορφη κατάληξη. Κάτι ευχάριστο για όλους. Επέστρεψε τα κεκτημένα του, στον "deadbeat", όπως λανθασμένα τον χαρακτήριζες όταν νόμιζες ότι δεν σε ακούει...



Προσφέρω κλαδί ελιάς και υπόσχομαι να την προσέχω σαν τα *μάτια* μου, δίνοντάς της πολύ και πολλά περισσότερα, από κάθε άλλον. Είμαι Άνθρωπος, έχω συναίσθημα και μάλιστα, αληθινό.



Ποτέ δεν μου άρεζαν οι παράπλευρες απώλειες, γιατί εγώ έχω "ηθικές αξίες" και "κώδικα τιμής". Δεν θα ήθελα να αλλάξει αυτό, τώρα. Εξάλλου, δεν ζητάω τίποτα παράλογο, μονάχα να διορθώσεις την αδικία, το κακό, που εσύ έκανες κι αν η διαίσθησή μου έχει για άλλη μια φορά δίκιο, όχι σε εμένα μόνο... Και δεν ζητάω κάτι που δεν μου ανήκει, αλλά κάτι που είχα και από τα δικά σου παιχνιδάκια και ψέμματα προς εμένα, καταστράφηκε ολοσχερώς.



