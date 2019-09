Beth & Joe - Your Heart Is As Black As Night - Live In Amsterdam

Αν με αγαπούσες δεν θα με παροτρυνες να δω αυτό που είδα, γενικά θα με προσεχές... δεν σου καίγεται καρφί και μπορώ να στο αποδείξω αλλά σαγαπω τόσο... δεν είναι του επιπέδου μου να γίνω ένα τίποτα και να περιμένω εσένα μήπως κάποια στιγμή μου κάνεις την χάρη έστω να περάσουμε ωραία... θα ήθελα να περάσουμε ωραία χωρίς να πέσω χαμηλα... Χωρίς να πέσεις και εσύ χαμηλά .... Έχω πέσει ήδη... δεν με πρόσεξες ποτέ ... ποια φιλια και χαζομαρες, έτσι είναι οι φίλοι; ... απλά περιμένω μήπως και το πάρεις πίσω όλο αυτό ... θα περιμένω για όσο ακόμα μπορέσω σωματικά... τα λέμε