Trevor DeMaere - The One Who Whispers (Massive/Epic Vocal Soundtrack Music)

Το θέμα ειναι ποιός εχει το σθένος να ξεπεράσει το φόβο του.Φοβερό συναίσθημα.Ισως το μοναδικό που μπορεί να σε κανει να καταστρέψεις την ζωη σου.