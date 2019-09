The Last of the Mohicans music

ή δεν πήρα απάντηση ή έκανες πως δεν ήξερες για ποιο πράγμα μιλάω. Δεν επικοινωνώ, γιατί δεν θέλω να έχω άλλη μια τέτοια αντιμετώπιση.

Σε περίμενα την Κυριακή, αλλά δεν ήρθες. Δεν πίστεψες καν ότι θα είμαι εκεί και θα σε περιμένω. Κι όμως πήγα.

Είμαι εδώ, αν θες να μου μιλήσεις. Ανησυχώ πραγματικά για σένα. Γιατί δεν είσαι καλά; Μίλησε μου. Μίλα μου...Μίλα μου.