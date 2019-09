The Show Must Go On-Queen Lyrics (HD)

Χρόνια τωρα περιμενω μια σου λέξη. 'Έλα'. Αυτη την τόσο μικρή λεξη μα τόσο γεμάτη. Αυτο το δικό σου έλα που δεν ακουσα ποτέ.Δεν το είδα πουθενά γραμμένο δεν το άκουσα ποτέ απο το στομα σου.Δεν ξερω πια τι μας έχει γραψει το συμπαν.Ξέρω πως σε θέλω.Μακαρι να είχα πίσω εκείνη την Παρασκευή που σε φίλησα 1η φορά.