Slowdive - Sugar for the Pill (Official Video)

Δεν με εκτίμησες γιατί πίστεψες σε εμένα και σε απογοήτευσα. Και το πιο όμορφο από όλα είναι οτι ήσουν η μοναδική που πίστεψε σε εμένα χωρίς να με ξέρει. Ότι ανέβασα ίσως σε ενόχλησε. Δυστύχως ήταν τα μόνα πράγματα που θυμάμαι απο εσένα, ίσως και το μόνο που με παρηγορήσε όλα αυτα τα χρόνια. Και οι δύο περάσαμε δύσκολα αλλά τα τελευταία χρόνια δεν θα ήθελα να τα ζήσει κανενας αλλός. Θέλω να φύγουν όλες οι άσχημες εμπειρίες, φυσικά δεν γίνεται απο εδώ μέσα, αλλά έξω στη πραγματική ζωή!



Αυτά απο εμένα, αν είπα πολλά, η πρώτη πρόταση θα αρκούσε.



Καλημέρα!