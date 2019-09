Lana Del Rey - Fuck It I Love You (1 hour loop) | Just 1 Hour

Σε όλους εμάς που μας φεύγουνε τα τσίσα κάθε φορά που ακούμε αυτόν τον στυλοβάτης της ποπ,την αγαπημένη μας.

:P