Whitney Houston - I Will Always Love You (Official Music Video)

Όπως κάθε άνθρωπος στη γη, έτσι κι εγώ,είμαι μια ταξιδιώτισσα που έχει κάνει μια στάση προσωρινά σε αυτό τον κόσμο.



Σκέφτηκα όλες τις όμορφες στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί.

Αμέσως μετά, σκέφτηκα ότι θα έρθει μια στιγμή στο μέλλον που δεν θα είμαι εδώ μαζί σου πια. Όχι ότι σχεδιάζω να φύγω– καμία σχέση.



Απλά αύριο έχω ταξίδι, για να παρευρεθώ σε κηδεία...

και ήθελα να ξέρεις ότι σ'αγάπησα και σ'αγαπώ,περισσότερο απ'ότι ποτέ τόλμησες να φανταστείς.



Θα επικοινωνήσω,μόλις είναι εφικτό.

Καληνύχτα μικρό μου.