ZAYN, Zhavia Ward - A Whole New World (Lyrics) (End Title) (From "Aladdin")

έως εκεί που δέχεσαι να ακούσεις αλλά δε λέγονται εδώ. Φοβάσαι γιατί κοιτάς μακριά, σε πιάνει πανικός αλλά δε θα 'πρεπε γιατί δεν απαιτώ επένδυση όταν κάποιος δεν μπορεί.

Για σένα, θέλω να φύγεις από την κατάσταση που σε πληγώνει, μη βουλιάζεις άλλο. Για σένα, θέλω να ανοιχτείς στην ευτυχία. ΑΠΟ σένα θέλω λίγο χρόνο να συμπληρώσουμε κενά και για τους δυο, να λυθούν απορίες. Έχω περιμένει γιατί εμπιστεύομαι δε θα με αδικήσεις! Μ'εμπιστεύεσαι; Αν όχι να ξέρω γιατί πέρασε ο καιρός. Σε περιμένω.