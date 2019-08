The New York Rock&Roll Ensemble&Manos Hadjidakis-Reflections(1970)-03-Love Her

Και λέει μια αράβικη φραση κάποιου

Κάποιοι άνθρωποι αγαπούν τον καλό, και τον αδικούν.

Ενώ μισούν τον κακό, αλλά τον υπολογίζουν χίλιες φορές.