La casa de papel Soundtrack | Cecilia Krull - My life is going on (Lyric Video)

Απόγευμα μια μέρα μετά την πανσέληνο, ξέρεις που το φεγγάρι είναι πιο κόκκινο. Μια μέρα πριν την πανσέληνο και μια μέρα μετά το φεγγάρι είναι πολύ πιο όμορφο. Και από δίπλα σε ένα μαγαζί, βαλαν αυτό το κομμάτι. Χωρις να το θέλω όταν μπήκε η εισαγωγή σε σκέφτηκα. Σε έδιωξα αμέσως αλλά σκέφτηκα μετά, so what, είμαι στην θάλασσα με ξενοιασιά άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Θα σε θυμάμαι για αρκετα. Θα με θυμάσαι για αρκετά άλλα και για ένα παραπάνω. Γιατί σε διεκδίκησα όσο κανείς.