Paul Weller - You Do Something To Me

Κάποτε υπήρξες για εμένα τα πάντα! Εξαιτίας σου προσπάθησα να γίνω καλύτερος άνθρωπος, έμαθα να δίνω, έμαθα πως είχα δυνατότητες, οι οποίες καμία άλλη δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει, όπως και καμία άλλη μετά από εσένα! Σου αφιέρωσα πολλά τραγούδια κι εγώ, όπως και πολλά ποιήματα. Ήσουν... δεν μπορώ να γράψω άλλα λόγια αγάπη μου! Δεν αντέχω άλλο μακριά σου!