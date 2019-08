Sade - Still In Love With You (lyrics)

Δεν εχει με την αλλη αφιερωση πριν λιγες μερες με sade.



Κοιτουσα σημερα φωτογραφιες παλιες.. Θυμηθηκα εσενα, θυμηθηκα κι αυτο το τραγουδι. Εσενα που πρεπει να κραταω πια κρυφο οτι ακομα σε αγαπαω, για να φαινομαι φυσιολογικη. Για να μην ανησυχω αυτους που με αγαπανε. Ας ειναι. Δεν περιμενω αλλωστε κανεναν να καταλαβει, τι να καταλαβει δηλαδη και πως να καταλαβει... Καλυτερα να μη ξερουν, αφου δεν μπορουν να καταλαβουν.