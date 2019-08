The White Buffalo - Oh Darling, what have I done

Έχω καιρό να σε πω έτσι και να γράψω εδώ πέρα , μου λείπει όπως ήμασταν ...τώρα βλέπεις βγαίνουμε αλλά μόνο σαν φίλοι , θα ήθελα τόσα να σου πω και να σε αγκαλιάσω ξανά !!