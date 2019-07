Higher than the stars-The Pains Of Being Pure At Heart (Saint Ettiene Visits-Lord-Spank Remix)

Τόσο που νευριαζω ακόμη παραπάνω. Πραγματικά αν βρεθούμε ποτέ εμείς οι δύο, ο πόθος μου και ο θυμός μου για σένα θα σε ισοπεδωσουν. Και μαζί θα ακολουθήσω και εγώ.-