Hakuna Matata (From "The Lion King"/Audio Only)

Όλα δύσκολα. Αδιέξοδο σχεδόν. Σ'αγαπώ. Χρόνια σου πολλά. Στο εσύ, να λες εμείς και να χαμογελάς. Ακόμα κι αν κάποτε γίνει, εγώ κι εσύ. Εσύ κι οι άλλοι. Εγώ κι οι άλλοι. Να χαμογελάς σε κάθε 11 επίσης. Και να μη φεύγεις πραγματικά ποτέ από εκεί που μας αφήνουμε.