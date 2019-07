ki emeina edw-mpampis stokas 2010

The Opposite of Addiction is Connection.



Κι εμεινα εδω να προχωρω

να προσπαθω να σε κανω να φυγεις

και το μυαλο μου να μη λεει "σ'αγαπω".



Κι εμεινα εδω ν'αναζητω

και να χαζευω τις ωρες που λειπεις

κι η μουσικη μου να μη βρισκει σκοπο.