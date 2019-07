You Always Hurt The One You Love - The Mills Brothers

Να νιώσει λιγο τα μεσα του εστω.οχι τα τιμωρητικα χωρις λόγο.,Ολοι οι ανθρωποι πρπει ναχουν εναν υγιη εγωισμο και αξιοπρεπεια και αν τους θελουμε οφειλουμε να το λαμβανουμε υποψιν οσο και το δικο μας,αν κ σοι θελουν να ειναι δικαιοι κ να μην ειναι στους πολλους,στο συνηθες δλδ σημερα.Δεν υπαρχει δικαιιολογια για να πληγωσεις καποιον που εχει ανασφαλειες,ειδικα αν στις ανακοινωσει κ γινει ευαλωτος μπροστα σου./μπορει να συμμετειχες κ εσυ στην δημιουργια τους.Κ αν ο αλλος θελει να βελτιωθει κ ζηταει βοηθεια,δεν ξερεις τι ζωη περασε,δεν ξερεις για να μην χασει καποιος τις αξιες του τι πατημα μπορει να εχει υποστει κ πληρωσει.Στις συνθηκες δεν εκδηλωνεται μονο ο ενας ( κ ισως ενα κκομαμτι του ) αλλα κ ο αλλος που βρισκει σε αδυναμια καποιον. Φευγει οποιος θελει το ευκολο,το δυσκολο ειναι αλλο,ας μην πεσει αναλυση.Εινια λυπηρο να λες καποιον ανοητο λογω ψυχαναγκαστικης τελειομανιας σου,δεν αγαπας,αυτο ειναι ολο.Οι ανθρωποι που οντως θελουν καποιον να ναι μαζι συζητανε αλληλοσυγχωρουνται και πανε,οι αλλοι πληγωνουν και αμυνονται για να μαθουν ισως κ σε λαθος ανθρωπους πραγματα που μαθαν κάποτε οι ίδιοι μ ε σκληρότητα.Κοινως μη βγαζετε σπασμενα .Ισως αυτο φταιει οτι ο αλλος ειχε προθεση κ ηθελε ναχει αξιοπρεπεια πχ και δεν θελετε ουτε να αγαπησετε ουτε να αγαπηθειτε