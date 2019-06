Let Her Go Cover By Jasmine Thompson With Lyrics

Ποτέ δεν ήθελα απλά να σε κρατήσω..ήθελα να θες να μείνεις..



Αν νομίζεις ότι ήθελα να σε παίζω, ότι δεν νοιάζομαι για σένα ,ασχέτως με ότι έγινε και αν νομίζεις ότι νοιάζομαι για να σε κάνω να επιστρέψεις τότε σε αφήνω και τώρα όπως σε άφησα και τότε.



Έτσι και αλλιώς εγώ δεν σε διεκδικώ ,ποτέ δεν είχα τον χώρο που χρειαζόμουν ,είχα περιορισμένο χώρο και χρόνο μέσα σου ή μήπως νομίζεις δεν θυμάμαι τα λόγια σου;Με έκρυβες από όλους ακόμα και από σένα λες και ντρεπόσουν ,εγώ δεν πληρούσα τα δικά σου κριτήρια.

Με έβγαλες στο φως όταν πίστεψες ότι σε αδίκησα απλά και μόνο για να μπορείς να με βρίσεις άνετα.Δίκιο δεν έχω;Και θες να μάθεις τι είσαι εσύ για μένα..είσαι αυτό που μόνος σου μου όρισες,είσαι αυτό που δέχθηκα να είσαι γιατί δεν συμβιβάστηκα.



Ζήσε ελεύθερος χωρίς περιορισμούς και άσε και μένα να ζήσω με τους''περιορισμούς μου'' έτσι και αλλιώς αν υπήρχε κάτι παραπάνω κανείς δεν θα ένιωθε πως περιορίζεται.