They Didn't Agree On Much - The Notebook

τα ξέρεις όλα κι έχεις ήδη πάρει πολύ χρόνο να τα σκεφτείς...δείξε λίγη μαγκιά που υποτίθεται διαθέτεις και κάνε κίνηση. Είναι θέμα ημερών πια... περίμενα και περίμενα, δεν αντέχω τόση μοναξιά, βασανίζομαι... φοβάμαι ότι αν προχωρήσω θα θέλεις να έρθεις πίσω και θα πληγωθούν άνθρωποι που δεν έφταιξαν... Αν λοιπόν πρόκειται για εγωισμό, ξεκόλλα και μείνε εκεί που είσαι...να πάω κι εγώ στην ευχή του Θεού.

Αλλά... αν η καρδιά σου είναι εδώ που νιώθω πως είναι... δε θα ξεγελαστεί ποτέ, πάντα θα αναρωτιέται. Μη φοβάσαι τη δουλειά που θέλουμε. Καλύτερα να δοκιμάσεις τώρα κι ας αποτύχει...