Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine (Official Music Video)

Είμαι ερωτευμένη μαζί αλλά δεν ξέρω γιατί. Ώρες ώρες με τσαντίζεις πολύ. Σε σημείο που θέλω να σε "δείρω".I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Ίσως γι'αυτό να είμαι ερωτευμένη. Μέσα από τα καταγάλανα μάτια σου είδα πόνο και θλίψη και αναρωτιέμαι γιατί. Ποιος, τι, που, γιατί σε βασανίζει. Έλα στην αγκαλιά μου και σου υπόσχομαι θα φύγουν όλα. I promise!