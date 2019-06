Amy Winehouse - Will you still love me tomorrow (with lyrics)

Μπορεί να απέτυχα...μπορεί να χάλασα όμορφες στιγμές επειδή δεν μπόρεσα να αποδεχτώ ότι εσύ θα με άφηνες μόνη μου ενώ ήσουν δίπλα μου κάθε μέρα ...και όμως έζησα με αυτό ...έζησα με τα φαντάσματα ...και μετά από έναν χρόνο πλεον πάλι έτσι ζω... Θέλεις να το ξεπεράσω ότι με άφησες μόνη μου κάθε βράδυ που έφτιαχνα φεγγάρι εκεί που δεν υπήρχε για να κοιμηθείς όσο πιο ήρεμα μπορουσες, όσο πιο ήρεμα θα μπορουσε αυτός ο κόσμος να σε κάνει να νιώσεις ...και πιο πολύ από όσο θα μπορούσε ...θέλεις να ξεπεράσω πια το γεγονός ότι έχασα τα παντα για να τα ξαναβρω ..και θες να πιστέψω σε εμενα...θες μια μέρα να με πάρεις αγκαλιά και να μου δώσεις τα συγχαρητήρια ....εγώ όμως δεν θέλω να ζω για να ζήσω αυτή την απόλυτη υποκρισία που κάποιοι θέλουν να ονομάσουν νίκη...γιατί δεν με ενδιαφέρει να νικήσω εγώ αλλά να νικήσεις και εσύ μαζί μου. Πόσο σαγαπω ....ποτέ δεν θα μάθεις ...γιατί; Γιατί δεν θες να μάθεις; Αν μπορούσα να σου δείξω χωρίς να θες θα το έκανα ...αυτό κάνω ήδη ...δεν το βλέπεις ; Τι συμβαίνει; Επιτέλους δώσε μου μια εξήγηση ....