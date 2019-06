The Jujus - Do You Understand Me (1966)

Οχι δεν νοιαζεται,ναι προσπαθησα,οχι δεν με θελει,ναι αποδοχη,ναι ποτέ ξανα το ίδιο πραγμα δυο φορές.ξεχασα τι ηταν ,οταν θες να βλεπεις το καλο στον αλλον,αυτα παθαινεις,Ετσι για ναπερασειη ωρα καποιου ποτε ξανα πεταμενα συναισθηματα κ δοσιμο.Ας παει σε κανενα μαγαζι κανονικο ή να δουλεψει αλλη,να ψωνισει.Ας πηγαινε καπου που δεν υπηρχαν συναισθηματα που δεν την πονουσε ή χαιροταν η καρδια.Αλλα οχι.