The Tiger Lillies - Quick and Slow

Οι ταχύτητες δεν είναι δικαιολογία .Οταν πας βολτα με καποιον προσαρμοζεται μια ο ενας μια ο αλλος στον ρυθμό.Γρήγορα και αργά,οταν μπορείτε χαίρεστε και την ταχύτητα ασφαλώς ,αν ξέρεις να πας και με ορια και αν κάποιος εχει προβλημα στο πόδι πχ και παει πιο αργά δεν τον αφήνεις πισω.Και οταν χαίρεται λίγο παραπάνω και το δείχνει δεν τον ''ρίχνεις΄΄΄.Ι σχύουν και αυτά που λες αλλα μην τα παραεκμεταλευεσαι σαν δικαιολογίες.Καταρχας αν παει ηδη αλλου οπως δείχνει το βιντεο,ήδη τοχει σκοτώσει και δεν φροντίζει και το έδαφος γιαυτα που λεει αναγκες και αγάπη.Πολλα καρπουζια στην ιδια μασχάλη θα ριξει καποιον,και η ευθυνη είναι ευθύνη .Μολύνετε το έδαφος και εγγυημένα δεν θα φυτρώσει κάτι αφήστε τα παράσιτα και εγγυημ΄ενα θα καταστρέψουν.Φροντίδα λέγεται και συνεργασία και σε αυτό θελει.Οχι ο ενας χτίζει ο αλλος γκρεμίζει.Walk it like you talk it λεω εγώ και μαζί με τον αλλον.Κρατήστε τον τίτλο απο το κομμάτι