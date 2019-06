Στις Χαραυγές Ξεχνιέμαι - Γιάννης Χαρούλης

if you don't know how to love them.



Αυτό ακριβώς,σου λέω κι εγώ...μικρό...



Υ.Γ.

Mάσκα δεν έχω να γυρνώ,στο καρναβάλι ετούτο