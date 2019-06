Tame Impala - New Person, Same Old Mistakes

ενα κολλημα του Σαββατοκυριακου.



Σε αυτους που μειναμε πισω και σε εκεινους που περασαν τη γραμμη χωρις επιστροφη και παντα θα μας συντροφευουν οπου και να ειμαστε.