Monkey is sleeping on the dad's outstanding head

ο ορισμός της τρυφερότητας και της αγάπης !! βλέποντας τον άνθρωπο αυτόν και το ζωάκι που είναι μαζί τόσο δεμένοι μόνον συγκίνηση νιώθω . αφιερωμένο αυτό σε όσους ξέρουν πραγματικά τι είναι αγάπη δέσιμο . συναίσθημα πραγματικά που ξεχάσαμε μα μπορούμε νατα θυμηθούμε πόσο όμορφο είναι να αγαπάς πραγματικά ανιδιοτελώς .



asperger