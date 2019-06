The Witcher 3: Wild Hunt - Lullaby of Woe (with Lyrics)

Καμμιά φωνή δεν λείπει. Λείπει το φως που η φωνή απομάκρυνε από εκεί. Εκείνη που της αρέσουν τα κινούμενα σχέδια, όχι εκείνη που είναι κινούμενο σχέδιο και παριστάνει τον επιστήμονα... Λείπει ένας αληθινός άνθρωπος και όχι ένας υποκριτής απάνθρωπος, αδίστακτος, σε διατεταγμένη υπηρεσία.



Γιατί μπερδεύεις τα πράγματα; Η άλλη είναι που της αρέσουν η Disney και τα cartoon. Ξέρω τί θέλεις να πετύχεις και από την αρχή απέτυχες, γιατί βλέπω τα πάντα κι ακόμη περισσότερα. Γι' αυτό "έχασα", επειδή πίστεψα ότι θα καταφέρω κάτι, από τη στιγμή που ήξερα τα πάντα, πριν καν αρχίσουν... Αλλά "Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον".



Όχι, δεν είναι ούτε αστεία, ούτε παιχνίδια, όλ' αυτά, γιατί στην πορεία έμαθα και λεπτομέρειες συγκεκριμένες, όχι μονάχα τις ενδείξεις της διαίσθησης ή τις προκλήσεις κοινών γνωστών... Το μόνο που ονειρεύομαι, είναι η αποπληρωμή της προδοσίας. Εκτός αν μου επιτραπεί να ξαναδώ εκείνο το πρόσωπο που του είπες να μή με ξαναδεί και το έκανες να με αποφεύγει, να με σιχαίνεται, να με μισεί, με ψέμματα και σκηνοθετημένες "αποδείξεις".



Τα "αστεία" ήδη άρχισαν, όπως ανέφερε κάποια άλλη και δεν θα γελάσει κανείς. Όποιος κάνει κακό σε άλλους, κάποια στιγμή, θα πρέπει οπωσδήποτε να "ανταμειφθεί".