t.A.T.u. - All The Things She Said

Για να μην αναρωτιεσαι. Η αφιερωση δεν πηγαινε σε σενα. Σε εκεινη που αναφερομαι μου αρεσει και το σωμα της και ιδιαιτερα το μυαλο της.