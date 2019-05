My Life Is Going on - Cecilia Krull / Lyrics

Οι περισσότεροι εδώ μέσα λέμε "ελκω μόνο μ____ες" και για αυτό το λόγο συνεχίζουμε να έλκουμε τέτοιες καταστάσεις. Οδεύουμε προς τα κει που βλέπουμε. Αν μόνο αυτό μπορούμε να δούμε, εκεί θα πέσουμε. Όμως υπάρχει ένα νόημα και μάθημα πίσω από αυτό! Στο εξής θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης... Θα λέμε ότι "ελκω μόνο καλούς ανθρώπους, όμορφους ανθρώπους, το αξίζω"! και θα το εννοούμε. Γιατί σημασία δεν έχει τι λέμε αλλά τι εννοούμε! Αλλάζοντας τρόπο σκέψης αλλάζουμε και την πορεία μας. Ο τρόπος σκέψης είναι το τιμόνι... Ας πάρουμε τον έλεγχο στα χέρια μας.

Αξίζουμε τα καλύτερα... Σε ερωτικό και οικογενιακό και κοινωνικό και πολιτικό ακόμα επίπεδο! Αλλά αδικούμε τους εαυτούς μας γιατί δεν μπορούμε ακόμα να δούμε τα καλύτερα που έρχονται. Μάθαμε να μην εμπιστευόμαστε, να ζητάμε ψίχουλα από αυτόν που μας μαχαιρώνει στην πλάτη...γιατί αυτόν γνωρίζουμε... Δεν έχουμε δει πέρα από αυτόν. Τι άλλο υπάρχει, ποιος άλλος υπάρχει. Και παρόλο που το παρών μήνυμα δεν είναι πολιτικό, σίγουρα θα πηγαίνει ο νους σας και εκεί...

Πιστέψτε με ότι η θετική σκέψη στην αρχή θέλει προσπάθεια, αλλά με τον καιρό μας ανεβάζει σε ψηλότερη στάθμη αισιοδοξίας! Από ψηλότερα βλέπουμε καλύτερα!