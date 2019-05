Relax | 5 minutes of Sand and Sea | Sounds of Nature | Sleep Sounds

Σ'έβλεπα στον ύπνο μου το βράδυ που μας πέρασε. Ήρθες και με πήρες απ' το σπίτι στην Αθήνα με ένα πράσινο αυτοκίνητο και πήγαμε στη θάλασσα. Αλλά δε μιλάγαμε. Καθίσαμε στην άμμο και χώθηκα στην αγκαλιά σου και συ μ'έσφιξες και ακούγαμε τα κύματα.