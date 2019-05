Dead Can Dance In power we entrust the love advocated BBC Radio Peel Sessions 1984 subtitulada

Έψαχνα να βρώ κάτι να ψηφίσω για το χωριό μου-εκεί έχω ακόμα τα πολ.δικαιώματα- κι έπαθα με μια υποψήφια.Μαζί σου και σε μνημόνια μωρό μου.