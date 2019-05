Groovie Ghoulies - Graveyard Girlfriend

I don't care what the neighbors say;

I'll be your graveyard boyfriend 'til my dying day.

You're my graveyard girlfriend.

One day I'll lay next to you in a beautiful coffin built for two.

You're my graveyard girlfriend.



Δεν έχει πλάκα το πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Αλλά το ξέρεις ότι πάντα θα είμαι εδώ για εσένα.