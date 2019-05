Loreena McKennitt - The Mystic's Dream

«Birds in flight are calling there

Where the heart moves the stones

It's there that my heart is calling

All for the love of you»



Το μόνο που περιμένω είναι να φύγουμε μαζί, για την δικιά μας Οδύσσεια.

Και αποζητώ την ώρα που θα ερμηνεύομαι μέσα σου...