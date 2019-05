The Velvet Underground - Who Loves The Sun (Alternate Mix)

ηταν που δεν με οδηγουσε ο πονος αλλα η χαρα .με διακριτικοτητα καλα να παθω.να μην πηγαινω να μην ζηταω εκει που με το γαντι παιζουν .παλι