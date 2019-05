Beautiful Polish song - Always there where you..

Ναι, μου κι ας μή μου ανήκεις, σου ανήκω εγώ... Δεν θα σταματήσω να προσπαθώ. Γιατί κάποια στιγμή θα θυμηθείς... Κάποια στιγμή το λάθος θα φανεί κι η αδικία θα τελειώσει. Αρνούμαι να πιστέψω ότι κι εσύ μισείς, πως σου αρέσει η τυφλή καταστροφή. Εσύ ήσουν διαφορετική...



"Always there where you.." 23/11/2018