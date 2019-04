Whiskey Jazz • Best Soft Jazz for Cocktails and Dinner | Mellow Music for Cocktail Party

στον έναν τα μάτια του και το άγγιγμά του και την ευαισθησία του

στον άλλον τα μάτια του, την επιμονή και τον προστατευτισμό του

στον πρώτο και μεγαλύτερο έρωτα όμως, ...τα πάντα. τον θαυμάζω. Κι ας είναι καστανομάτης. Κι ας είναι ο πιό μυστήριος των μυστήριων.

υπήρξε κι ένας ακόμη που τον ερωτεύτηκα για την πραγματικότητα. για το σεξ και το άγγιγμα. αυτός πόνεσε περισσότερο που τον έκανα πέρα (δεν τον έχασα...)

Ξέρω σας ακούγεται κάπως όλο αυτό αλλά πόσο ειλικρινείς είστε με τους εαυτούς σας; Αντιλαμβάνομαι πως τελικά κάθε άνθρωπος έχει ένα πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων. Όχι για όλους, αλλά για τον κάθε έναν/μία μας. Οι συνθήκες μας φέρνουν κοντά στη μία ή στην άλλη περίπτωση και μας δένουν, χωρίς να σημαίνει πως δεν θα διαλλέγαμε κάποιον άλλον αν είχαμε την επιλογή