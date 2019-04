Glenn Gould and Leonard Bernstein: Bach's Keyboard Concerto No. 1 (I) in D minor (BWV 1052)

...μερικές φορές, αυτές είναι που κάνουν τη ζωή πιό όμορφη...ή και πιό άσχημη αντίστοιχα με τις ορέξεις, όπως εξηγεί και ο Bernstein για την μουσική απόδοση των έργων.

Καληνύχτα,

μ