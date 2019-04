Nick Cave & The Bad Seeds - Do You Love Me?

άρχισαν με εκείνες τις ατέλειωτες μέχρι πρωίας συζητήσεις.

Ναι,εκείνες τις υποτιθέμενες φιλικές συζητήσεις...

Και τελείωσαν με μια απρόβλεπτη σιωπή διαρκείας.