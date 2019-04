The Black Keys - Too Afraid To Love You (HD)

Και εσύ και εγώ φοβόμαστε. Γι’αυτό χάνεσαι ανά περιόδους γι’αυτό χάνομαι ανά περιόδους βρισκόμαστε και ξανά χανόμαστε και τα συναισθήματα είναι ακόμα εκεί...έχει κάποιο νόημα όμως; Πληγώνομαι που το κάνεις και μάλλον πληγώνεσαι που το κάνω.... βάζουμε το φόβο πάνω από όλα η τον εγωισμό μας....περιμένεις πάντα να κάνω το πρώτο βήμα και εγώ το ίδιο από σένα όταν γίνεται όλα καλά όταν δεν γίνεται απλά τίποτα.Και περνάει ο καιρός και χάνονται οι στιγμές και εμείς στο βούρκο. Τώρα που παιρνάμε πάλι την περίοδο της σιωπής λέω να μην ξανασχοληθώ.Θα τα πνίξω τα συναισθήματα και αν επικοινωνήσεις θα σου πω απλά ότι δεν αντέχω άλλο. Θα πονέσω αλλά θα με προστατεύσω. Αν δεν ανοιχτούμε να πούμε τι αισθανόμαστε και υπάρχει πάντα αυτό δε θα κάνουμε ποτέ τίποτα. Γιατί για το μόνο που είπαμε ότι αισθανόμαστε είναι ο φόβος.