R.E.M. - Losing my religion (lyrics)

γεμάτο αγωνία πέρασα.

Προσπαθούσα για ώρες να καταλάβω,ποιος άναψε τα φώτα,μέχρι που κάποια στιγμή σε άκουσα να φωνάζεις περιχαρής:

"επιτέλους,είμαι στο σπίτι μου ξανά!"

Μετά απ'αυτό,κοιμήθηκα λέει,σαν πουλάκι,αλλά το πρωί συνειδητοποίησα ότι:

IT WAS JUST A DREAM...