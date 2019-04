Fight Against Monster Medusa - Clash Of The Titans Clip (2010)

Μικρό απόσπασμα από μία ταινια εμπνευσμένη απο την Ελληνική Μυθολογία!



Κανένα "τέρας" δεν είναι αθάνατο! Ακόμα και Η Μέδουσα, μπορεί να "αποκεφαλισθεί"!



Κούκλος ο Sam Worthington...